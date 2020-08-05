Lübnan Başbakanı Hassan Diab ise daha sonra yaptığı açıklamada gübre ve bombalarda kullanılan 2750 ton amonyum nitrat maddesinin liman içindeki bir depoda 6 yıldır tutulduğunu, halkın güvenliğini büyük tehlikeye atan bu maddenin patlamaya sebep olduğunu söylemişti.

CIA uzmanı Baer ise olay yerinde askeri mühimmat bulundurulduğu ihtimalinden söz ediyor. Baer'e göre patlamaya, sahibinin kim olduğu bilinmeyen bu askeri mühimmatlar ve silahların varlığı sebep olmuş olabilir.