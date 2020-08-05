Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün meydana gelen patlamada son açıklanan verilere göre 100 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin kişi de yaralandı. Açıklamalara göre 2 bin 700 ton amonyum nitratın neden olduğu patlamada, liman bölümünde büyük bir krater oluştu. Oluşan kraterin uydu görüntüleri de paylaşıldı.





Resmi açıklamalara göre şu ana kadar 100 kişinin öldüğü 4 binden fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürerken yüz binlerce kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı.