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    • Dünya
    • 05.08.2020 17:14
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    • 05.08.2020 17:16
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    Beyrut'taki nın ardından oluşan uydudan böyle görüntülendi!

    ’ın Beyrut Limanı’nda dün akşam saatlerinde meydana gelen nın ardından limanda oluştu. Oluşan kraterin uydu görüntüleri de paylaşıldı.

    Beyrut'taki patlamanın ardından oluşan krater!

    'ın başkenti Beyrut'ta dün meydana gelen da son açıklanan verilere göre 100 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin kişi de yaralandı. Açıklamalara göre 2 bin 700 ton amonyum nitratın neden olduğu patlamada, liman bölümünde büyük bir oluştu. Oluşan kraterin uydu görüntüleri de paylaşıldı.


    Resmi açıklamalara göre şu ana kadar 100 kişinin öldüğü 4 binden fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürerken yüz binlerce kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı.

    Haberler Dünya Beyrut'taki patlamanın ardından oluşan krater uydudan böyle görüntülendi!
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