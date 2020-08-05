Beyrut kan gölüne döndü!

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktı. Yangın nedeniyle büyük bir patlama meydana geldi. Patlamada en az 60 kişinin öldüğü, 3 bin kişinin yaralandığı açıklandı.
Hariri'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, olayda 2 Türk vatandaşının yaralandığını duyurdu.
ERDOĞAN: DESTEĞE HAZIRIZ
Başkan Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile görüştü. Erdoğan, sağlık başta olmak üzere her alanda insani desteğe hazır olduklarını belirtti.