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    • Dünya
    • 05.08.2020 Gazete
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    Beyrut kan gölüne döndü!

    'ın başkenti Beyrut'ta eski Başbakan Hariri’nin evinin yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Olayda 60 kişi can verirken 3 bin kişi yaralandı


    'ın başkenti Beyrut'ta, patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda çıktı. Yangın nedeniyle büyük bir patlama meydana geldi. en az 60 kişinin öldüğü, 3 bin kişinin yaralandığı açıklandı.



    Hariri'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. 'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, olayda 2 Türk vatandaşının yaralandığını duyurdu.

    ERDOĞAN: DESTEĞE HAZIRIZ
    Başkan Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile görüştü. Erdoğan, sağlık başta olmak üzere her alanda insani desteğe hazır olduklarını belirtti.

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