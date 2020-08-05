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    • 05.08.2020 22:03
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    'dan 'a 1 milyon dolarlık yardım

    , 'nda meydana gelen nedeniyle oluşan zararın giderilmesine katkı sağlamak amacıyla 'a 1 milyon dolar yardımda bulunacak.

    Azerbaycan'dan Lübnan'a yardım

    , 'nda meydana gelen nedeniyle oluşan zararın giderilmesine katkı sağlamak amacıyla 'a 1 milyon dolar yardımda bulunacak.

    Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'un imzaladığı karar gereği, yardım için belirlenen meblağ 2020 devlet bütçesinin rezerv fonundan temin edilecek.

    Asadov, 1 milyon doların Lübnan'a ödenebilmesi için talimat verdi.

    , Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a patlamada hayatını kaybedenler için gönderdiği taziye mesajında, bu zor günde Lübnan halkıyla dayanışma içerisinde olacaklarını kaydetti.

    BEYRUT'TAKİ PATLAMA
    Beyrut Limanı'nda dün patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm Beyrut'u sarsan çok şiddetli bir patlama meydana gelmişti.

    Sağlık Bakanı Hamad Hasan, son verilere göre patlamada 135 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 5 bin kişinin yaralandığını ve enkaz altında onlarca kayıp kişi bulunduğunu açıklamıştı.

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