İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte bin 772 korona virüs vakası kaydedildiği bildirildi.





Bu sayının ülke genelinde karantina uygulamasının kaldırılmasından bu yana bir günde tespit edilen en yüksek vaka sayısı olduğu ifade edildi ve toplam vaka sayısının 305 bin 767'e ulaştığı belirtildi.