Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 06.08.2020 00:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.08.2020 00:08
    ABONE OL

    'ya koronavirüs şoku! ikinci dalga korkusu yaşıyor

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını 'da etkisini sürdürürken, 'da bilanço ağırlaşıyor. Koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte bin 772 vaka tespit edildi.

    Avrupa'ya koronavirüs şoku!

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Avrupa'da etkisini sürdürürken, İspanya'da bilanço ağırlaşıyor.

    Koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte bin 772 vaka tespit edildi.

    Açıklanan son rakamların ülke genelinde karantina uygulamasının kaldırılmasından bu yana bir günde tespit edilen en yüksek vaka sayısı olduğu tespit edildi.

    İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte bin 772 korona virüs vakası kaydedildiği bildirildi.



    Bu sayının ülke genelinde karantina uygulamasının kaldırılmasından bu yana bir günde tespit edilen en yüksek vaka sayısı olduğu ifade edildi ve toplam vaka sayısının 305 bin 767'e ulaştığı belirtildi.

    Ülkede son 24 saatte 1 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısının da 28 bin 499'a yükseldiği aktarıldı.

    İspanya'da vaka sayısındaki artış dikkat çekerken, hükümetin yerel yetkililere virüsün yayılmasını engellemek için bölgesel önlemler alma konusunda yetki arttırımı sağlayacağı iddia edildi.
    Haberler Dünya Avrupa'ya koronavirüs şoku! İspanya ikinci dalga korkusu yaşıyor
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri