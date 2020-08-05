BİR DOZ AŞI FİYATI 32-37 DOLAR

Ancak bugün şirketten gelen açıklama bu fiyatın daha düşük olacağına işaret ediyor. Moderna CEO'su Stéphane Bancel, düşük hacimli anlaşmalarda bir doz aşı fiyatının 32-37 dolar arasında olacağını söyledi. Bancel, yüksek hacimli siparişlerde ise fiyatın daha da düşebileceğini kaydetti.





Öte yandan ABD hükümeti, Pfizer ve alman BioNTech tarafından geliştirilen diğer aşı için 39 dolar üzerinden anlaşma yapmıştı.