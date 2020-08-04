Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 05.08.2020 06:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.08.2020 06:33
    ABONE OL

    Son dakika: 'ın başkenti 'ta Büyükelçiliği'nin de bulunduğu füze saldırısı

    Son dakika haberine göre, ’ın başkenti ’ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge’ye füze atıldığı bildirildi. Hükümet binaları ve diplomatik temsilciliklerin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge daha önce de pek çok defa füze saldırısına uğramıştı.

    Bağdat'taki Yeşil Bölgeye füze saldırısı

    'ın başkenti 'ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze atıldığı bildirildi.

    Irak merkezli el-Sumeriyye News kanalının bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı habere göre, katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendi.

    Yeşil Bölgedeki füze savunma sisteminin, füzeyi imha ettiği ve bölgede bulunan Büyükelçiliği'nde sirenlerin çaldığı kaydedildi.

    Hükümet binaları ve diplomatik temsilciliklerin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge daha önce de pek çok defa füze saldırısına uğramıştı.

    Haberler Dünya Son dakika: Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin de bulunduğu Yeşil Bölgeye füze saldırısı
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri