Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 04.08.2020 07:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.08.2020 07:07
    ABONE OL

    Son dakika: ABD'de 'ya ulaştı: Acil durum ilan edildi

    Son dakika haberine göre, 'nda oluşan , ABD'nin eyaleti kıyılarına ulaştı. Ayrıca kasırga nedeniyle Kuzey Carolina ve 'de "acil durum" ilan edildi.

    ABD'de kasırga paniği: Acil durum ilan edildi

    'nda oluşan , ABD'nin eyaleti kıyılarına ulaştı.

    Kategori 1 kasırga şiddetindeki Isaias, yerel saat ile 23.30 sularında, Kuzey Carolina eyaletinin güneyindeki Ocean Isle Beach bölgesinde karaya vurdu.

    Kasırganın karaya yaklaştığı saatlerde ise Kuzey Carolina ve eyaletlerinin kıyı kesimlerinde şiddetli yağış ve rüzgarlar etkili oldu.


    Hızı saatte 135 kilometreyi bulan kasırga nedeniyle Virginia ve Maryland başta olmak üzere ABD'nin kuzeydoğu yakasındaki eyaletlerde sel ve şiddetli rüzgar uyarısı verildi.

    Ayrıca kasırga nedeniyle Kuzey Carolina ve 'de "acil durum" ilan edildi.

    Haberler Dünya Son dakika: ABD'de Isaias Kasırgası Kuzey Carolina'ya ulaştı: Acil durum ilan edildi
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri