



PATLAMA NEDENİYLE BUGÜN BANKALAR KAPALI OLACAK

Lübnan Bankalar Cemiyeti, internet sitesinden yaptığı açıklamada, Beyrut Limanı'nda yaşanan ve kentin farklı bölgelerinde büyük zarara neden olan patlama nedeniyle tüm banka şubelerinin bugün kapalı olacağını duyurdu.

Açıklamada ayrıca, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileğinde bulunuldu.