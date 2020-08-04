Yapılan açıklamada salgının, iki akciğer nakli olan fakat vücudu bunu reddeden 54 yaşındaki bir Covid-19 hastasının RLF-100 kullandıktan 4 gün sonra sağlığına kavuştuğu ve oksijen tüpünden kurtulduğu belirtildi. Buna benzer 15'ten fazla örnek olduğu açıklandı.