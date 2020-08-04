Lübnan'nın başkenti Beyrut Limanı'nda patlayıcıların bulunduğu bir depoda büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıkarken, patlamanın meydana geldiği liman çevresinde çok büyük hasar meydana geldiği belirtildi. Lübnan Sağlık Bakanı, olayda 'çok sayıda' kişinin zarar gördüğünü söyledi. Lübnan Hizbullah'ı başkent Beyrut'taki patlamanın kaynağının, İsrail tarafından kendilerine ait silah depolarına yönelik gerçekleştirilen bir saldırı olduğu iddiasını yalanladı. Lübnan Kızılhaç Örgütü, başkent Beyrut'ta meydana gelen patlama nedeniyle yüzlerce kişinin yaralandığını duyurdu.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen İsrailli yetkililer, yerel basına yaptıkları açıklamalarda, Tel Aviv'in Beyrut'taki patlamayla bir ilgisi olmadığını öne sürdü.