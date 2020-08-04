Araştırmaya göre Corona enfeksiyonunun psikiyatrik sonuçları, hem bağışıklık sisteminin virüse verdiği tepkiden hem de sosyal tecrit, virüsü başkalarına bulaştırma korkusu ve Corona hastası olarak damgalanmanın getirdiği utanç duygusu gibi psikolojik stres faktörlerinden kaynaklanabilir.