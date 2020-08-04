Koronavirüs son dakika haberleri... Dünyayı adeta ele geçiren yeni tip koronavirüs ile ilgili dünyayı şoke eden bir rapor ortaya çıktı. Koronavirüs ile ilgili Merkezi Kanada'nın başkenti Ottawa'da bulunan Macdonald-Laurier Enstitüsü ve Kanada Güvenlik Araştırma Grubu tarafından ortaklaşa hazırlanan bir raporda, Çin ve İran Kovid-19'un yayılması konsunda sorumlu tutuldu. Raporda, "Bu durum hala gelişmekle birlikte, hem Çin hem de İran rejimlerinin kritik ilk günlerinde salgının kanıtlarını gömdüğüne, halkın sağlık ve güvenliği pahasına güç veya istikrarı korumaya çalışmayı seçtiğine dair güçlü kanıtlar var. Bu iki ülke virüsle ilgili kasıtlı olarak eksik raporlama, uluslararası toplumdan ve kendi vatandaşlarından, gelen salgının kapsamını gizleme ve halk sağlığını korumak için bilgi açıklayanları susturma yoluna gittiler." ifadeleri kullanıldı.
Dünyanın kanını donduran Koronavirüs raporu
Raporda, "Bu durum hala gelişmekle birlikte, hem Çin hem de İran rejimlerinin kritik ilk günlerinde salgının kanıtlarını gömdüğüne, halkın sağlık ve güvenliği pahasına güç veya istikrarı korumaya çalışmayı seçtiğine dair güçlü kanıtlar var. Bu iki ülke virüsle ilgili kasıtlı olarak eksik raporlama, uluslararası toplumdan ve kendi vatandaşlarından, gelen salgının kapsamını gizleme ve halk sağlığını korumak için bilgi açıklayanları susturma yoluna gittiler." ifadeleri kullanıldı.
Raporda, Kanada ve diğer hükümetlerin Çin ve İran'dan hesap sormak için izleyebilecekleri yasal yollar olduğu belirtilerek iki ülkenin; Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi, Dünya Sağlık Örgütü'nün uluslararası sağlık düzenlemeleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü ve Biyolojik Silahlar Konvansiyonu gibi uluslararası anlaşmalarda belirtilen uluslararası yasal yükümlülüklerini ihlal ettikleri savunuldu.
Raporda hükümetlerin Çin ve İran'ı cezalandırmak için BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, DSÖ Genel Direktörlüğü, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve BM Güvenlik Konseyi gibi uluslararası kuruluşlara dava boyutunda başvurularda bulunmaları gerektiği kaydedildi.
Koronavirüs ilacı bulundu! 'Aviptadil' Covid-19 hastasını 4 günde iyileştiriyor
İsviçre merkezli Relief Therapeutics isimli şirket ciğerleri koruyan peptit maddesinin sentetik versiyonu olan aviptadil isimli ilaç için patent başvurusu yaptı. İlacın koronavirüs yüzünden solunum sıkıntısı yaşayan hastaları hızla iyileştirdiği açıklandı. Covid-19 yüzünden solunum sıkıntısı yaşayan ağır hastaları iyileştirdiği tespit edilen RLF-100 isimli bir ilaç uluslararası kamuoyunda gündem oldu…
Hızla onay programına dahil edildi
İsviçre'nin en büyük ikinci kenti Cenevre merkezli Relief Therapeutics Holdings isimli şirket, solunum yolu sıkıntısı çeken hastaları iyileştiren bir ilacın ABD'deki kullanımı için hızlı onay programına dahil edildiğini açıkladı. Şirketin geliştirdiği ilaç ciğerleri koruyan doğal peptit maddesinin sentetik bir hali olarak kullanılıyor.
Ağır solunum sıkıntısı çekenler
RLF-100 ya da aviptadil olarak anılan ilacın, koronavirüs sebebiyle solunum sıkıntısı çeken ağır hastaları iyileştirmede kullanıldığı belirtildi. Yetkililer, ilacın henüz 70 hastada kullanıldığını ve ikinci klinik test aşamasında olunduğu kaydedildi.
4 günde oksijen tüpünden kurtuldu
Amerikan medyasına yansıyan haberlerde ilacın Houston Methodist Hastanesi'nde görevli doktorlar tarafından kullanıldığı ve çok ağır hastaları çok kısa bir sürede iyileştirdiği belirtildi.
Yapılan açıklamada salgının, iki akciğer nakli olan fakat vücudu bunu reddeden 54 yaşındaki bir Covid-19 hastasının RLF-100 kullandıktan 4 gün sonra sağlığına kavuştuğu ve oksijen tüpünden kurtulduğu belirtildi. Buna benzer 15'ten fazla örnek olduğu açıklandı.
Öte yandan ilacı Brezilya'daki bağımsız laboratuvarlarda inceleyen bilim insanları aviptadil isimli ilacın SARS virüsünün akciğer hücrelerinde ve bağışıklık sisteminde çoğalmasını engellediğini tespit etti.
Dünya Sağlık Örgütü umutları yıktı: Koronavirüs aşısı bulunamayabilir
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Doktor Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs aşısı ile ilgili, ''Sorunu çözecek sihirli anahtar henüz yok belki de hiçbir zaman olmayacak" açıklamasında bulundu.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül koronavirüs Türkiye dahil 200'den fazla ülkede can almaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü, 165'i aşkın aşı çalışmasına rağmen salgını tamamen bitirecek bir ilaç bulamayabileceklerini söyledi.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ve DSÖ Acil Durum Birimi Başkanı Mike Ryan yaptıkları ortak basın açıklamasında "maske takma, sosyal mesafenin korunması, el yıkama ve test sayısı" konusunda bütün ülkelere çağrıda bulundu.
''MESAJIMIZ AÇIK, HER ŞEYİ YAPIN''
Maskelerinin dünya çapında "bir dayanışma sembolü" olması gerektiğini ifade eden Ghebreyesus, "İnsanlara ve hükümetlere mesajımız açık. Salgını kontrol edebilmek için gereken her şeyi yapın" dedi.
"KESİN ÇÖZÜM OLMAYABİLİR"
Bazı aşıların klinik deneme aşamasında üçüncü fazda olduğunun altını çizen Ghebreyesus, "Hepimizi enfeksiyondan koruyabilecek aşılar geliştiriliyor ama kesin bir çözüm olmayabilir" dedi.
Öte yandan Ghebreyesus, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ise, koronavirüs salgını nedeniyle gelecekte eski normale geri dönüşün asla mümkün olmayacağını söylemişti.
AŞI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Dünyada şu anda temel olarak iki farklı aşı çalışması yürütülüyor. Birinci kategoride, virüsün genetik kodu üzerinden aşı üretilmesi amaçlanıyor. Diğerinde ise zayıflatılmış veya etkisizleştirilmiş virüs üzerinden çalışma yürütülüyor. Uzmanlar farklı aşı çalışmalarının başarılı olmasının da önemini vurguluyor. Olası aşıların, farklı insan grupları üzerinde enfeksiyon oluşumunu önleme görevi görebileceği değerlendiriliyor.
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum
Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 19 kişi daha hayatını kaybetti.
İyileşen hasta sayısı 217 bini aştı
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1003 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 217 bin 497'e yükseldi. Toplam test sayısı 4 milyon 927 bin 217, ağır hasta sayısı 5820, hastalarda zatürre oranı yüzde 8,4 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Bayram kutlamalarında, tatil yerlerinde, salgın faktörü ne yazık ki yeterince dikkate alınmadı. Daha önce, bazı illerle sınırlı olan vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılmasından ENDİŞE duyuyoruz. TEDBİRDE GÜÇ BİRLİĞİNE ihtiyacımız var'' ifadelerini kullandı
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