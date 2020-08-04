Son haftalarda alınan ilk klinik test sonuçlarında bazı aşıların koronavirüse karşı insanlarda spesifik bir bağışıklık tepkisi verebileceğinin görüldüğünü belirten Paul-Ehrlich Enstitüsünün Başkanı Klaus Cichutek, "Çok umutluyum çünkü özellikle son haftalarda aldığımız ilk klinik test sonuçlarında bazı aşıların gerçekten Kovid-19'a karşı insanlarda spesifik bir bağışıklık tepkisi verebileceğini gösterdi. Bu çok iyi haber." ifadelerini kullandı. Korona (CoV), soğuk algınlığı, MERS (Ortadoğu Solunum Sendromu) ve SARS (Şiddetli Akut Solunum Sendromu) gibi solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan bir virüs ailesindendir.
Dünyanın kanını donduran Koronavirüs raporu
Raporda, "Bu durum hala gelişmekle birlikte, hem Çin hem de İran rejimlerinin kritik ilk günlerinde salgının kanıtlarını gömdüğüne, halkın sağlık ve güvenliği pahasına güç veya istikrarı korumaya çalışmayı seçtiğine dair güçlü kanıtlar var. Bu iki ülke virüsle ilgili kasıtlı olarak eksik raporlama, uluslararası toplumdan ve kendi vatandaşlarından, gelen salgının kapsamını gizleme ve halk sağlığını korumak için bilgi açıklayanları susturma yoluna gittiler." ifadeleri kullanıldı.
Raporda, Kanada ve diğer hükümetlerin Çin ve İran'dan hesap sormak için izleyebilecekleri yasal yollar olduğu belirtilerek iki ülkenin; Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi, Dünya Sağlık Örgütü'nün uluslararası sağlık düzenlemeleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü ve Biyolojik Silahlar Konvansiyonu gibi uluslararası anlaşmalarda belirtilen uluslararası yasal yükümlülüklerini ihlal ettikleri savunuldu.
Raporda hükümetlerin Çin ve İran'ı cezalandırmak için BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, DSÖ Genel Direktörlüğü, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve BM Güvenlik Konseyi gibi uluslararası kuruluşlara dava boyutunda başvurularda bulunmaları gerektiği kaydedildi.
Koronavirüs ilacı bulundu! 'Aviptadil' Covid-19 hastasını 4 günde iyileştiriyor
İsviçre merkezli Relief Therapeutics isimli şirket ciğerleri koruyan peptit maddesinin sentetik versiyonu olan aviptadil isimli ilaç için patent başvurusu yaptı. İlacın koronavirüs yüzünden solunum sıkıntısı yaşayan hastaları hızla iyileştirdiği açıklandı. Covid-19 yüzünden solunum sıkıntısı yaşayan ağır hastaları iyileştirdiği tespit edilen RLF-100 isimli bir ilaç uluslararası kamuoyunda gündem oldu…
Hızla onay programına dahil edildi
İsviçre'nin en büyük ikinci kenti Cenevre merkezli Relief Therapeutics Holdings isimli şirket, solunum yolu sıkıntısı çeken hastaları iyileştiren bir ilacın ABD'deki kullanımı için hızlı onay programına dahil edildiğini açıkladı. Şirketin geliştirdiği ilaç ciğerleri koruyan doğal peptit maddesinin sentetik bir hali olarak kullanılıyor.
Ağır solunum sıkıntısı çekenler
RLF-100 ya da aviptadil olarak anılan ilacın, koronavirüs sebebiyle solunum sıkıntısı çeken ağır hastaları iyileştirmede kullanıldığı belirtildi. Yetkililer, ilacın henüz 70 hastada kullanıldığını ve ikinci klinik test aşamasında olunduğu kaydedildi.
4 günde oksijen tüpünden kurtuldu
Amerikan medyasına yansıyan haberlerde ilacın Houston Methodist Hastanesi'nde görevli doktorlar tarafından kullanıldığı ve çok ağır hastaları çok kısa bir sürede iyileştirdiği belirtildi.
Yapılan açıklamada salgının, iki akciğer nakli olan fakat vücudu bunu reddeden 54 yaşındaki bir Covid-19 hastasının RLF-100 kullandıktan 4 gün sonra sağlığına kavuştuğu ve oksijen tüpünden kurtulduğu belirtildi. Buna benzer 15'ten fazla örnek olduğu açıklandı.
Öte yandan ilacı Brezilya'daki bağımsız laboratuvarlarda inceleyen bilim insanları aviptadil isimli ilacın SARS virüsünün akciğer hücrelerinde ve bağışıklık sisteminde çoğalmasını engellediğini tespit etti.
Korona nedir?
Korona (CoV), soğuk algınlığı, MERS (Ortadoğu Solunum Sendromu) ve SARS (Şiddetli Akut Solunum Sendromu) gibi solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan bir virüs ailesi.
COVID-19 nedir?
COVID-19, korona adlı virüs ailesinin neden olduğu bulaşıcı bir hastalık. CO, 'korona'yı (İngilizce yazılışıyla Corona), VI 'virüs' kelimesini, en sondaki D harfi ise 'disease' (hastalık) kelimesini ifade ediyor. Sonundaki 19 ise 2019 yılında ortaya çıktığını gösteriyor. Kaynaklarda 'SARS-Cov-2' adını da görüyorsunuz. Özetlemek gerekirse: 'COVID-19' hastalığın, 'SARS-Cov-2'yse bu hastalığa neden olan virüsün tam adı. Ancak Dünya Sağlık Örgütü, 2003'te SARS salgınını yaşayan toplumları düşünerek 'SARS-Cov-2' yerine 'COVID-19 virüsü' demeyi tercih ediyor.
COVID-19'un belirtileri neler?
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, en çok görülen belirtiler arasında ateş, öksürük ve nefes darlığını gösteriyor. Şiddetli olgularda hastalarda zatürree, ağır solunum yetmezliği ve böbrek yetmezliği de gelişebiliyor.
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