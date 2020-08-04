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    • Dünya
    • 04.08.2020 16:20
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    • 04.08.2020 16:20
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    'nın ’nda eşinin kemiklerini bagajında taşıdığı ortaya çıktı

    ’nın 'nda 74 yaşındaki Ermeni bir kadının 12 yıl önce ölmüş eşinin kemiklerini bagajına koyarak memleketine götürmeye çalıştığı ortaya çıktı.

    Almanya'da akılalmaz olay! Bagajından öyle bir şey çıktı ki...

    tarafından yapılan açıklamaya göre, 'nda Ermeni kadının bagajı kontrol edildiği sırada bir ahşap sandıkta insan iskeleti bulundu.

    Gümrük memurları, bir doktor ve bir savcı eşliğinde bagajın incelendiği belirtildi.

    52 yaşındaki kızıyla, ölmüş eşinin kemiklerini yaşadıkları 'dan Münih ve Kiev üzerinden 'a götürmeyi ve orada toprağa vermeyi istediği öğrenildi.

    YASAL BİR SORUN BULUNMADIĞI BELİRLENDİ

    Yapılan inceleme sonucunda kemiklerin nakledilmesinde yasal bir sorun bulunmadığının belirlendiği ve iki kadının kemiklerle yolculuklarına devam ettiği aktarıldı.

    Belgelerde yaşlı kadının eşinin yaşadığı Yunanistan'ın Selanik şehri yakınlarında 2008'de öldüğü ve orada defnedildiği bilgisinin bulunduğu kaydedildi.

    Haberler Dünya Almanya'nın Münih Havalimanı’nda yaşlı kadının eşinin kemiklerini bagajında taşıdığı ortaya çıktı
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