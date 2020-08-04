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    • 04.08.2020 15:51
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    'dan dikkat çeken Doğu Akdeniz hamlesi! açıklarına gönderdi

    Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, 'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi için Avrupa Birliği (AB) tarafından Akdeniz'de başlatılan İrini operasyonunda görev yapacak olan Hamburg isimli Alman fırkateyni, Libya açıklarına doğru yola çıktı. Fırkateynde 250 Alman askeri bulunuyor.

    Almanya'dan dikkat çeken Doğu Akdeniz hamlesi

    'nın kuzeyindeki Wilhelmshaven kentinden yola çıkan, ağustos ortasında açıklarında göreve başlayacak "Hamburg" firkateyninde 250 Alman askeri bulunuyor.

    BM Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından Libya'ya yönelik uygulanan silah ambargosunu denetleme, yasa dışı petrol ihracatı hakkında bilgi toplama ve kaçakçılığı önleme gibi görevleri bulunan firkateyn 5 ay görev yaptıktan sonra 20 Aralık'ta Wilhelmshaven'e dönecek.

    Alman Haber Ajansının (DPA) haberinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mürettebatın görev süresince karaya çıkmayabileceği ifade edildi.

    İRİNİ OPERASYONU
    AB, BMGK'nin silah ambargosunun denetlenmesi için 31 Mart'ta "İrini" adı verilen bir operasyonu başlatma kararı almıştı.

    Karargahı İtalya'nın başkenti Roma'da olan operasyon, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac tarafından reddedilmişti.

    Alman Meclisi, İrini operasyonuna asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi mayıs başında onaylamıştı.

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