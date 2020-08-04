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    • 04.08.2020 09:53
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    • 04.08.2020 09:53
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    Başkanı Trump'tan açıklaması: Zararı yararından çok

    Başkanı , yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemleri ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Gelecekteki enfeksiyon riskini engellemediğini söyleyen Trump "Karantina yönteminin zararı yararından çok. Bu karantinaların amacı, virüse karşı hastaneler başta olmak üzere kapasite geliştirilmesi, hastalık hakkında daha çok bilgi edinme, aşı ve tedavi geliştirme i zaman kazanmaktı" ifadelerini kullandı.

    Trump'tan 'karantina' açıklaması: Zararı yararından çok

    Trump, 'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Kovid-19'un ülkenin bazı bölgelerinde hala çok yaygın olduğunu ve insanların gardlarını düşürmemesi gerektiğini vurgulayan Trump, "Tüm Amerikalılar şunu bilmeli, sürekli karantina, istediğimiz sonuca ulaşmak için uygulanabilir bir yöntem değil. Bu yöntemin, zararı yararından çok." ifadesini kullandı.

    Dünyanın birçok noktasında salgının tekrar hız kazandığına işaret eden Trump, "Karantinalar, Kovid-19'un gelecekte bulaşmasını engellemiyor. Bu karantinaların amacı, virüse karşı hastaneler başta olmak üzere kapasite geliştirilmesi, hastalık hakkında daha çok bilgi edinme, aşı ve tedavi geliştirme için zaman kazanmaktı." değerlendirmesinde bulundu.

    Öte yandan Trump, menşeili sosyal medya platformu TikTok'un 'ye satılması durumunda pay verilmesi gerektiğini belirterek, "Ben TikTok'u yasaklama tehditini yaparak, bu platform için bir değer oluşturdum. Bence bunun satışından büyük bir yüzdeyi hak ettik." diye konuştu.

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