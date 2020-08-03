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    • Dünya
    • 03.08.2020 23:46
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    • 03.08.2020 23:46
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    Terör örgütü , 'da ne saldırdı

    Terör örgütü 'ın 'ın doğusunda bulunan vilayetindeki ne düzenlediği silahlı ve bombalı saldırıda 29 kişi hayatını kaybederken 50 kişi yaralandı. Saatler süren nın ardından cezaevine saldıran 8 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi.

    DEAŞ cezaevine saldırdı

    Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani yaptığı açıklamada, saldırganlardan birinin bomba yüklü araçla Nangarhar cezaevi giriş kapısını hedef almasının ardından diğer saldırganların içeriye girerek güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiğini söyledi.

    Saatler süren çatışmanın ardından 8 saldırganın etkisiz hale getirildiğini ifade eden Hogyani, çatışmanın sona erdiğini belirtti.

    Hogyani, saldırılarda aralarında sivillerin bulunduğu 29 kişinin yaşamını yitirdiğini, 50 kişinin de yaralandığını kaydetti.

    Hogyani, saldırı sırasında cezaevindeki bazı mahkumların kaçtığını vurguladı.

    Söz konusu cezaevinde 300 civarında DEAŞ mahkumu da bulunuyordu.

    Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.
    Haberler Dünya Terör örgütü DEAŞ, Afganistan'da cezaevine saldırdı
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