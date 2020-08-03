"MESELE, YARIŞ DEĞİL"

Dünya genelinde 140-150 aşının deneme aşamasında olduğunu belirten Cichutek, "Burada söz konusu olan bir yarış kazanmak değil. Bizim gerçekten etkili bir aşıya ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.