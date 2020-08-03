Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'na konuşan Koca'nın açıklamaları şöyle:

"Test sayısını düşürme niyetimiz yok. Elimizden geldiği ölçüde çok test yapacak, vakaları daha erken dönemde yakalayarak hem yayılmayı önleyecek, hem de tedaviyi kolaylaştıracağız. Filyasyonda da tedavide de ciddi tecrübeler edindik. Filyasyon ekiplerimiz hâlâ sahada, 7/24 çalışmaya devam ediyor. Hastanelerimizde de oldukça tecrübeli ekiplerimiz oluştu. Tedavide başlangıca oranla şimdi çok daha başarılıyız.

"4 AYRI YERLİ İLAÇ FİRMAMIZA RUHSAT VERDİK"

Elimizdeki ilaçları ne zaman, ne dozda, ne süreyle kullanacağımız konusunda da ciddi tecrübeler edindik. Ayrıca güçlü bir ilaç stokuna da sahibiz. Etkili olduğunu gördüğümüz Favipiravir'i üretmek için 4 ayrı yerli ilaç firmamıza ruhsat verdik.

Halen başka ülkelerden ithal ettiğimiz Favipiravir'de de yerli ve milli bir hamle içerisindeyiz. Kendi ihtiyacımızı kendimiz karşılayabileceğiz, dahası ihracat şansı bile yakalamamız mümkün.

"İSHAL VE KAS AĞRILARI ÇOK SIK BELİRTİLERDEN"

Son haftalarda teşhis konulan vakalardaki belirtiler, ilk günlerdekine göre biraz farklı. Mesela ishal ve kas ağrıları çok sık karşılaşılan belirtiler haline geldi.

Bu değişimleri de dikkatle takip ediyoruz. Ayrıca kaybettiğimiz vakalarda esas problemlerden birinin de "pıhtılaşma bozukluğu" olduğu kesinleşti. Şimdi bu konuda da yeni stratejiler hazırladık.

"VİRÜS HALA ESKİ GÜCÜNÜ KORUYOR"

Hastalığın eskiye oranla daha hafif seyrettiğini veya virüsün gücünün azaldığını gösteren herhangi bir bilimsel veriye ya da klinik gözleme sahip olduğumuzu söylemek güç. Bana göre, virüs hala eski gücünü koruyor.

Dolayısıyla onun eskiye oranla daha az etkili olduğunu düşünmek büyük bir hata. İpin ucunu bırakmamalı, korunmada da teşhiste de tedavide de ilk hızımızdan taviz vermemeliyiz.

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