ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, cami ziyaretlerine devam etti. Geçen hafta Ayasofya Camii'ni ziyaret eden Satterfield, dün de eşi ve kızıyla Edirne'ye gitti.
Selimiye Camii, Eski Camii ve 2'nci Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi gibi tarihi yerleri gezdi. Satterfield hayran kaldığı ve "Muhteşem" diye anlattığı Selimiye Cami'nin fotoğraflarını kendisi çekti. Yetkililerden tarihi hakkında bilgi aldı.
Selimiye Camii, Eski Camii ve 2'nci Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi gibi tarihi yerleri gezdi. Satterfield hayran kaldığı ve "Muhteşem" diye anlattığı Selimiye Cami'nin fotoğraflarını kendisi çekti. Yetkililerden tarihi hakkında bilgi aldı.