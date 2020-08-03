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    • Dünya
    • 03.08.2020 Gazete
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    'nin , Ayasofya’nın ardından i’ne de hayran kaldı

    'nin , Ayasofya’nın ardından ’de ’ın yaptığı i’ne hayran kaldı. Satterfield, "Muhteşem" diye anlattığı Selimiye Cami'nin fotoğraflarını kendisi çekti. Yetkililerden tarihi hakkında bilgi aldı.

    Muhteşem!
    ABD'nin , cami ziyaretlerine devam etti. Geçen hafta 'ni ziyaret eden Satterfield, dün de eşi ve kızıyla 'ye gitti.



    i, Eski Camii ve 2'nci Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi gibi tarihi yerleri gezdi. Satterfield hayran kaldığı ve "Muhteşem" diye anlattığı Selimiye Cami'nin fotoğraflarını kendisi çekti. Yetkililerden tarihi hakkında bilgi aldı.
    Haberler Dünya ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Ayasofya’nın ardından Selimiye Camii’ne de hayran kaldı
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