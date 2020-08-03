İsrail medyasında yer alan habere göre, savunma sisteminin nakliyatı için dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225, Ben Gurion Havalimanı'na iniş yaptı.

Haberde, Demir Kubbe savunma sisteminin nakliyatı için gelen kargo uçağının çok sayıda askeri tır taşıdığı belirtildi.