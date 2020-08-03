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    • Dünya
    • 03.08.2020 23:11
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    • 03.08.2020 23:11
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    , satın aldığı ''yi nakletmek için 'e kargo uçağı yolladı

    basını, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in 'nin nakli için kargo uçağı gönderdiği duyurdu. , geçtiğimiz yılın şubat ayında İsrail'den sınırlı sayıda Demir Kubbe hava savunma sistemi satın alacağını belirtmişti.

    ABD kargo uçağı Demir Kubbe için İsrail'de

    İsrail medyasında yer alan habere göre, savunma sisteminin nakliyatı için dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225, Ben Gurion Havalimanı'na iniş yaptı.

    Haberde, Demir Kubbe savunma sisteminin nakliyatı için gelen kargo uçağının çok sayıda askeri tır taşıdığı belirtildi.

    ABD Kara Kuvvetleri Sözcüsü Albay Patrick R. Seiber, 2019 yılının Şubat ayında yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'den sınırlı sayıda Demir Kubbe hava savunma sistemi satın alınacağını açıklamıştı.

    ABD ordusuna iki adet Demir Kubbe hava savunma sisteminin satın alınma işlemleri aynı yılın ağustos ayında yapılmıştı.

    İsrailli şirket Rafael tarafından üretilen Demir Kubbe sistemi kısa menzilli füzelere karşı kullanılıyor.
    Haberler Dünya ABD, satın aldığı 'Demir Kubbe'yi nakletmek için İsrail'e kargo uçağı yolladı
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