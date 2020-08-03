3 önemli parametre var. Birisi konuştuğumuz bu enerji ayağı bölümü, diğeri YPG/PKK'nın siyasi ayağı ile, Suriyeli Ulusal Kürt Muhalefetinin siyasi ayağı ikinci safha görüşmelere başladılar. Sözde, siyasi, askeri ve idari bir anlaşmaya varmışlardı. Bunun ikinci ayağı ile ilgili bir boyut oluştu.

ABD'Lİ YETKİLİLER KANDİL'E GİDEREK TERÖR ELEBAŞLARINA NE DEDİ?

Ağar, ABD'li yetkililerin Kandil'e savaş uçağı ile giderek görüşem gerçekleştirdiklerinin iddia edildiğini söyledi. Ağar, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bir diğer boyutu ise, iddia o ki, savaş uçakları ile ABD'li yetkililerin Kandil'e gittikleri ve terör baronları ile görüştükleri. Suriye ile olan bağınızı kopartmış gösterin diyorlar. Biz PKK diyoruz, onlar Suriye'de naptılar PKK'yı YPG'ye, onu PYD'ye evirdiler. PYD'yi SDG'ye çevirdiler. Bunu meşrulaştırmak için atılan adımlar var. Birbirine zıt Kürt yapıları birbirine entegre etme çabaları var. Sadece bu değil, Irak'ı da buna katmaya çalışıyorlar. Bu bize çok önemli işaretleri gösteriyor.