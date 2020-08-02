ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner, 2019'da servetlerini katladı. Birlikte ve ayrı oldukları şirketlerden 36 milyon dolardan fazla para kazandıklarını açıkladı. Ünlü çift, şirketlerinin yanı sıra Başkan Trump'a danışmanlık hizmeti de veriyor.
TRUMP'TAN TİKTOK ÇIKIŞI
ABD Başkanı Trump, video paylaşım platformu TikTok'un kişisel bilgileri Çin yönetimine bildirdiği gerekçesiyle ülkede yasaklayacağını açıkladı.
TRUMP'TAN TİKTOK ÇIKIŞI
ABD Başkanı Trump, video paylaşım platformu TikTok'un kişisel bilgileri Çin yönetimine bildirdiği gerekçesiyle ülkede yasaklayacağını açıkladı.