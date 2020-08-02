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    • Dünya
    • 02.08.2020 Gazete
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    Ivanka Trump ve eşi , 2019'da servetlerini katladı

    Başkanı 'ın kızı Ivanka Trump ve eşi , 2019'da servetlerini katladı. Birlikte ve ayrı oldukları şirketlerden 36 milyon dolardan fazla para kazandıklarını açıkladı.

    Güzel para
    ABD Başkanı 'ın kızı Ivanka Trump ve eşi , 2019'da servetlerini katladı. Birlikte ve ayrı oldukları şirketlerden 36 milyon dolardan fazla para kazandıklarını açıkladı. Ünlü çift, şirketlerinin yanı sıra Başkan Trump'a danışmanlık hizmeti de veriyor.

    TRUMP'TAN TİKTOK ÇIKIŞI
    Başkanı Trump, video paylaşım platformu TikTok'un kişisel bilgileri yönetimine bildirdiği gerekçesiyle ülkede yasaklayacağını açıkladı.
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