Bilim insanları ilk kez açıkladı! Koronavirüsten sonra yeni tehlike! 72 saat içerisinde... | Salmonella nedir? Salmonella belirtileri

6 İLE 72 SAAT İÇERİSİNDE ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Salmonella'dan 5 yaş altı çocukların, hamilelerin, yaşlıların ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerin etkilenme oranı daha yüksek olurken, hastalığa yakalananların yüzde 56'sını ise kadınlar oluşturuyor. Hastalık, genelde 6 ile 72 saat içerisinde etkisini gösterirken, bazı insanlarda ise semptom göstermiyor.

Öte yandan Salmonella bakterisi başta, tifo, paratifo ve gıda zehirlenmesine yol açabilen ve bağırsak sistemini etkileyen yaygın bir bakteri.