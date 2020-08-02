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    • 03.08.2020 01:10
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    Başkanı Trump, saldırganı 'e verilen idam cezasının uygulanmasını talep etti!

    Başkanı , 2013'teki saldırısının sorumlusu 'e yönelik idam cezasının uygulanması çağrısında bulundu. Trump, Tsarnayev'e verilen idam cezasını iptal edilmesi kararına Twitter'dan tepki gösterdi..

    Trump idam istedi!

    Başkanı , 2013'teki saldırısının sorumlusu 'e yönelik idam cezasının uygulanması çağrısında bulundu.

    Boston Maratonu saldırısının 11 Eylül saldırılarından sonra Amerika tarihindeki "en kötü terör saldırısı" olduğunu vurgulayan Trump, "Boston bombacısı Cohar Tsarnayev kadar idam cezasını hak eden çok az kişi vardır." ifadesini kullandı.

    Saldırıda çok fazla kişinin yaşamını yitirdiğini ve hayatının karardığını vurgulayan Trump, "Federal hükümet, tekrar idam cezası için başvurmalıdır. Ülkemiz temyiz kararının uygulanmasına izin veremez. Ayrıca, bu mahkemenin bu kadar uzun sürmesi de çok saçma." değerlendirmesinde bulundu.

    SALDIRIDA 3 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
    ABD'de, 15 Nisan 2013'te Boston Maratonu sırasındaki saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 264 kişi yaralanmıştı. 'ın, saldırının Cohar ve kardeşler tarafından yapıldığını ortaya çıkarmasının ardından aranan 26 yaşındaki Tamerlan Tsarnaev polisle girdiği çatışmada vurularak öldürülmüştü.

    Cohar Tsarnaev ise 2015'te idam cezasına çarptırılmıştı.

    ABD Federal Temyiz Mahkemesi, Tsarnaev'e verilen idam cezasını 31 Temmuz'da iptal etmişti.

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