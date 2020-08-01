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    • 01.08.2020 21:21
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    Kuveyt'ten koronavirüs önlemi! 31 ülkeye uçuşlar durduruldu

    Son dakika haberi... Koronavirüs salgını uluslararası uçuşları etkilemeye devam ediyor. Kuveyt, koronavirüsün ciddi tehlike oluşturduğu 31 ülkeye uçuşları askıya aldı. Bu ülkeler arasında yer almadı.

    Kuveyt 31 ülkeye uçuşları durdurdu

    Kuveyt, koronavirüs salgını nedeni ile yüksek riskli olan 31 ülkeye uçuşları askıya aldı.

    Koronavirüs salgını uluslararası uçuşları etkilemeye devam ediyor. Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, korona virüs salgını nedeni ile yüksek riskli olan 31 ülkeye yapılan uçuşların ikinci bir emre kadar askıya alındığı duyuruldu.

    Uçuşların yasak olduğu ülkeler arasında , , Meksika, ve 'ın yanı sıra Kuveyt'te çok sayıda vatandaşı olan , Pakistan, , , ve 'da bulunuyor.

    KUVEYT'TE VAKA SAYISI 67 BİNİ AŞTI
    Öte yandan Kuveyt'te toplam vaka sayısı 67 bin 448'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 453'e yükseldi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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