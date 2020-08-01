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    • 01.08.2020 20:13
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    Koronavirüsle ilgili müjdeli haber 'dan geldi: Aşı Hazır!

    'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs için devam eden aşı çalışmaları hakkında 'dan müjdeli haber geldi. , koronavirüs aşısının hazır olduğunu açıkladı. Muraşko, "Koronavirüs aşısı için kayıt prosedürü için belgeler hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.

    Virüs için aşı hazır!

    Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs için devam eden aşı çalışmaları hakkında Rusya'dan müjdeli haber geldi

    Koronavirüs aşısı üzerinde çalışan Rus bilim insanları denemeleri tamamladı. Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, koronavirüs aşısı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    Gamaleya Ulusal Epidemioloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği aşı adayının klinik denemelerinin bittiğini aktaran Muraşko, "Gamaleya Enstitüsünün geliştirdiği Kovid-19 aşısının klinik denemeleri tamamlandı ve kayıt prosedürü için belgeler hazırlanıyor" ifadesini kullandı.

    Muraşko, aşının kaydının yapılmasından sonra ilk önce sağlık çalışanları ve öğretmenlere yapılmaya başlanacağı bilgisini paylaşarak, bu grupların aynı anda gözlem altına alınacağını belirtti.

    Bakan Muraşko, Rusya Sağlık Bakanlığının ekimden itibaren daha fazla toplu aşılama yapmayı planladığını da vurguladı.

    Vektor Viroloji Enstitüsünün geliştirdiği aşı adayının da klinik deneme aşamasında olduğunu hatırlatan Muraşko, bunun yanı sıra gelecek 1,5-2 ayda 2 aşı adayının daha gönüllüler üzerinde denenmesi için başvuru yapılmasını beklediklerini kaydetti.

    DENEMELER 3 AŞAMADA YAPILIYOR
    Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor.

    İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşı adayının etkinliği 100'den fazla denek üzerinde test ediliyor.

    Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, birkaç bin denekle tekrarlanıyor.

    Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

    Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19'a karşı 25 aşı adayı klinik öncesi geliştirme aşamasında, 139 aşı adayı ise klinik deneme aşamasında bulunuyor.
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