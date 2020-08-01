Bir virüsün aktarılabilirliğini arttıran muyasyonlar seçilenlerdir, popülasyonda artan biçimde göreceklerimizdir.

Profesör Loman, bu yeni mutasyonun Kovid-19 aşılarının üretimini etkileyeceğini düşünmediğini ifade etti.

Profesör, "Bence bu konuda henüz karara varılmadı. Ben etkisi olmayacağını düşünüyorum" dedi.

Herhangi bir aşı denemesi bu muyasyonlarla karşılaşacak hastaları da içerecek çünkü aslında bu en baskın mutasyon. Vakaların yaklaşık yüzde 75'ini oluşturuyor. Bunun aşı üzerinde bir etkisi olacağını düşünmüyorum.

Profesör sözlerine şunları ekledi:

Bu mutasyondaki bu artış dünya çapında bir olay. Vuhan'dan çıkan orijinal virüs D tipine sahipti fakat G tipi dünya genelinde çok daha baskın hale geliyor, buna Birleşik Krallık da dahil.

Dolayısıyla herhangi bir yerde yapacağımız aşı deneylerinden faydalı sonuçlara ulaşmamız gerekir.

Profesör Loman, olası bir aşının kendisinin de virüsün yeni suşlarıyla mücadele etmek için yıldan yıla değiştirilebileceğini aktardı.

Bu tür mutasyonlardan çok sayıda olabileceğini belirten biyolog, virüsü hedef alan herhangi bir aşı ya da tedavinin virüsün "bir aşıdan kurtulmasını ya da bir tedaviye direnç göstermesini sağlayacak mutasyonları etkili biçimde seçebileceği" konusunda uyardı.