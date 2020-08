Uzman şunları ekledi:

Ve önümüzdeki aylar ve yıllar boyunca, titizlikle takip edeceğimiz şey tam olarak budur.

Profesör Loman, bu virüsün dünyanın yıllarca birlikte yaşaması gereken bir şey olup olmadığı sorusuna şöyle yanıt verdi:

Her yerde çok fazla vaka var, bu vakaları sıfıra indirmek ve virüsün kökünü kurutmak imkansız görünen bir iş gibi duruyor.

Ancak umarım aşı, vakaları çok daha iyi biçimde kontrol altında tutmamızı sağlayacak.



ABD'li uzmana göre Kovid-19'un yeni mutasyonu hastalığın bulaşıcılığını artırabilir

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış yeni bir türünün, hastalığın daha hızlı yayılmasına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Beyaz Saray Koronavirüsle Mücadele Görev Gücünün de önde gelen üyelerinden biri olan Dr. Fauci, Amerikan Tıp Derneği yayını "The Journal of the American Medical Association" (JAMA) dergisine verdiği mülakatta, ilk olarak İtalya'da görülen yeni tür Kovid-19'un solunum sistemine tesir eden bulaşıcı etkilerinin daha fazla olduğunu belirtti.

Virüs mutasyonu hakkında "The Cell" dergisinde yayımlan araştırmaya atıf yapan Fauci, "Veriler, virüsün, (Kovid-19) daha kolay çoğalabilen, daha yoğun bulaşıcı içeriğe sahip tekil bir mutasyonunun olduğunu gösteriyor. Bu mutasyonda virüs daha kolay çoğalıp aktarılabilir hale geliyor." ifadesini kullandı.