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    • 01.08.2020 06:31
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    Son dakika: Başkanı Trump dünyaya duyurdu: ’u ABD'de yasaklayacağız

    Son dakika haberine göre, Başkanı , merkezle platformu ’u yasaklamak için kararname imzalayacağını bildirdi. Trump bu kararını cumartesi günü içinde bile resmileştirme ihtimali olduğunu söyledi.

    Trump dünyaya duyurdu: Yasaklayacağız
    Başkanı , merkezle platformu 'u yasaklamak için kararname imzalayacağını bildirdi.

    Trump, Florida eyaletine yaptığı ziyaret sonrası başkent Washington DC'ye dönüşte uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

    TikTok'a karşı alınacak önlemleri uzun süredir düşündüklerini vurgulayan Trump, "TikTok'u ABD'de yasaklayacağız." dedi.

    Şu anda acil durum ekonomik yetkileri olduğunu vurgulayan Trump, TikTok'u yasaklamak için ya bu yetkilerini kullanacağını ya da bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını vurguladı.

    Trump bu kararını cumartesi günü içinde bile resmileştirme ihtimali olduğunu söyledi.

    Haberler Dünya Son dakika: ABD Başkanı Trump dünyaya duyurdu: TikTok’u ABD'de yasaklayacağız
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