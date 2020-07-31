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    • 31.07.2020 08:27
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    ü hafife almıştı! 'ya bir şok daha

    salgınını hafife alan Devlet Başkanı zor günler geçirmeye devam ediyor. Kendisinin ardından Bolsonaro'nun eşi Michelle Bolsonaro'nun Covid-19 testi de pozitif çıktı.

    Koronayı hafife almıştı! Bolsonaro'ya bir şok daha

    Bolsonaro'nun iyileşmesinin ardından eşi Michelle Bolsonaro'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı. Devlet Başkanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada Bolsonaro'nun eşinin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilirken, tedaviye başlandığı bildirildi. Açıklamada, "First Lady Bolsonaro'nun bugün yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumu iyi. İyileşmesi için belirlenen tüm protokoller takip edilecek. First Lady, Devlet Başkanlığı sağlık ekibi tarafından tedavi ediliyor" denildi.

    Bolsonaro'nun Kovid-19 testi 7 Temmuz tarihinde pozitif çıkmış, 25 Temmuz'da ise tamamen iyileşmişti. Devlet Başkanı Bolsonaro'nun dışında kabinesinde yer alan bakanlardan Bilim ve Teknoloji Bakanı Marcos Pontes, Kurumsal Güvenlik Bakanı Augusto Heleno, Maden ve Enerji Bakanı Bento Albuquerque, Vatandaşlık Bakanı Onyx Lorenzoni ve Eğitim Bakanı Milton Ribeiro'nun testleri pozitif çıkmıştı.

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    Haberler Dünya Koronavirüsü hafife almıştı! Jair Bolsonaro'ya bir şok daha
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