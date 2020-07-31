Kıbrıs Rum yönetiminin Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşerek Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları konusunda yardım istediği açıklandı. Putin'in de "gerilimin düşürülmesi için devreye gireceğini" ve konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği sözünü verdiği kaydedildi.

Kıbrıs Rum yönetimi Hükümet Sözcüsü Kyriakos Koushos, Nikos Anastasiadis'in Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİ, İSTEDİĞİNİ ALDI

Koushos, Anastasiadis'in Putin'den Türkiye ile süren gerilimde "kişisel olarak devreye girmesini" istediğini açıkladı. Rum liderin Putin'den, "Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de hukuka aykırı eylemlerine son vermesi için ikna etmesini" istediğini söyleyen Koushos, bunun üzerine Putin'in "gerilimin düşürülmesi için devreye gireceğini" ve konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği sözünü verdiğini kaydetti.

PUTİN'DEN DESTEK

Sözcü Koushos, "Putin, Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri büyük bir endişeyle takip ettiğini ve her zaman farklılıkların uluslararası hukuk ilkeleri zemininde yürütülecek müzakereler yoluyla çözümlenmesine destek verdiğini aktardı" diye konuştu.

RUSYA TARAFI RUMLARIN AÇIKLADIĞI DETAYLARA DEĞİNMEDİ

Kremlin de Putin ile Anastasiadis'in telefon görüşmesine ilişkin bir açıklama yaptı. Ancak Rus tarafı açıklamasında, görüşmede "Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Kıbrıs sorununun çözüm olasılığı dahil, bölgesel konuların ele alındığı" bilgisini paylaşmakla yetindi.