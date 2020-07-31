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    • Dünya
    • 31.07.2020 17:54
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    • 31.07.2020 17:54
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    Darbeci Sisi'nin gazına gelen komutandan küstah açıklama: 'ı alacağız

    Darbeci Sisi’nin Esad rejimine destek için 150 asker göndermesi rejim güçlerini gaza getirdi. rejimi destekçisi komutanı , “Hedefimiz Türk sunu kuşatmak. ordusu ile birlikte 'i ve 'ı kurtaracağız” ifadelerini kullandı.

    Darbeci Sisi'nin gazına gelen komutandan küstah açıklama

    'ın Beşar rejimi için savaşmak üzere 'ye yaklaşık 150 asker gönderdiğini bildiriyor. Habere göre, askerler Devrim Muhafızları su ile diğer İran destekli terörist grupların koordinasyonunda 'in güneyi ve Batı Halep kırsalındaki cephe hatlarına yerleşti.

    komutanı , bölgede yaşanan olayların ardından küstah bir çıkış yaptı.

    Drof, "Mısır askerleri güney İdlib'de Türk ordusuna yakın bir yerde konuşlandı. Mısır savaş uçaklarının hedefleri vurması için de hava üssü kurma niyetindeyiz. Hedefimiz Türk ordusunu kuşatmak. Mısır ordusu ile birlikte İdlib'i ve Hatay'ı kurtaracağız" dedi.

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