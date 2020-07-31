Bu bulguların günlük yaşamdaki anlamı, Kovid-19'a yakalanan ve büyük viral yük taşıyan bir kişiyle küçük bir odada birkaç dakikadan fazla zaman geçiren kişilerin enfeksiyon riski altında olduğu.

Öte yandan ekip, hangi koronavirüs hastalarının kapalı oda havasına daha fazla virüs saldığını anlamak için matematiksel bir model kullandı.

Çalışmada matematiksel model kullanılması, bazı bilim insanlarının çekincelerini belirtmesine neden oldu.