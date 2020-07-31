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    • Dünya
    • 31.07.2020 22:57
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    • 31.07.2020 22:58
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    , 'la olan suçluların iadesi anlaşmasını durdurdu

    , 'in Özel İdare Bölgesi'nde eylülde yapılması planlanan () lerinin 1 yıl erteleneceğinin açıklanmasının ardından Hong Kong'la olan suçluların iadesi anlaşmasını askıya aldığını duyurdu.

    Almanya, Hong Kong'la anlaşmayı askıya aldı

    Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetinin 12 muhalefet adayının lerine katılmaktan menetmesinin ve seçimlerin 1 yıl erteleneceğine ilişkin alınan kararın Hong Kongluların haklarına müdahale olduğunu belirtti.

    Söz konusu kararın, 4 aktivistin göz altına alınmasının ardından geldiğine işaret eden Maas, bundan endişe duyduklarını belirtti.

    Maas, "Mevcut gelişmeler ışığında Hong Kong'la olan suçluların iadesi anlaşmasını askıya alma kararı verdik." bilgisini paylaştı.

    'in uluslararası hukuktan doğan yükümlüğe uymasına ilişkin beklentiyi birçok kez açıkça ifade ettiğini aktaran Maas, özellikle özgür ve adil seçimlerin yapılmasının Hong Kongluların hakkı olduğunu kaydetti.

    YASAMA KONSEYİ SEÇİMLERİN ERTELENMESİ

    Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, bugün yaptığı açıklamada, eylülde yapılması planlanan Yasama Konseyi seçimlerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle 1 yıl erteleneceği bildirilmişti.

    MUHALİF 12 ADAY SEÇİMLERDEN MENEDİLMİŞTİ

    Hong Kong'da bu ay yaklaşık 600 bin kişi, eylülde yapılması planlanan Yasama Konseyi seçimlerinde yarışacak muhalefet adaylarını belirlemek için 2 gün boyunca oy kullanmıştı.

    Hong Kong hükümetinden bir sözcü, dün, seçim işleri komisyonunun muhalefetten 12 adayı Yasama Konseyi seçimine katılmaktan menettiğini ve bu kararı desteklediklerini belirtmişti.

    Birden fazla partinin katılımından oluşan "demokrasi yanlısı kamp", eylüldeki seçimlerde nde çoğunluğu elde etmeyi amaçlarken, bazı aktivistler ise yetkililerin, bazı adayları seçim yarışından menedebileceğinden endişe ediyordu.

    Genç demokratik aday Owen Chow, yetkililerin, sevmedikleri adayı "Ulusal Güvenlik Yasası" altında herhangi uygun bir sebep olmadan gözaltına alabilecekleri veya seçimlerden menedebilecekleri değerlendirmesinde bulunmuştu.

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