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    • Dünya
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    • 31.07.2020 09:37
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    'den yeni karar! 'yi bir kez daha liste dışı bıraktılar

    Avrupa Birliği () Konseyi, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle zorunlu olmayan larının kaldırılmasının tavsiye edildiği ülkeler listesine 'yi yine almadı.

    Türkiye'yi bir kez daha liste dışı bıraktılar

    Önceki listede olduğu gibi , , , Gürcistan, Fas, , Ruanda, , Tayland, Tunus ve Uruguay'aler kademeli olarak açılacak.

    ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde, 'e de uygulanmayacak.

    Ancak bir önceki listede seyahat kısıtlamasının kaldırılması tavsiye edilen Cezayir'e ise AB sınırları yeniden kapatılacak.

    , ABD, Rusya, Brezilya, Hindistan, Sırbistan ve Karadağ gibi ülkelere AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları devam edecek.

    Söz konusu liste, ülkelerdeki Kovid-19 durumuna ve vaka sayısına göre tekrar güncellenecek. Üye ülkeler için bağlayıcılığı bulunmayan liste, tavsiye niteliği taşıyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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