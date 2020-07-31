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    • 31.07.2020 18:06
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    Dışişleri Bakanı , ların 'nı kutladı

    Amerika Birleşik Devletleri () Dışişleri Bakanı , ABD'deki ve dünya genelindeki ların 'nı kutladı.

    Müslümanları kutladı

    Dışişleri Bakanı , yaptığı yazılı açıklamada, "Kurban Bayramı vesilesiyle ABD'deki ve dünyadaki tüm Müslümanların bayramını kutluyoruz." ifadesini kullandı.

    Mike Pompeo, 'nın "merhamet, cömertlik ve kurban etmek" zamanı olduğunu ve ibadetinin bitişini temsil ettiğini belirtti.

    Hac ibadetinin normal şartlarda dünyanın dört bir yanından milyonlarca Müslüman tarafından yerine getirildiğini vurgulayan Pompeo, yeni tip koronavirüs salgınına işaret etti. Pompeo, şunları kaydetti:

    "Bu yıl birçok hacı adayının yaşadığı hayal kırıklığının farkındayız, umuyoruz ki yakın gelecekte hac ibadetinizi yerine getirme fırsatınız olur."

    Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı
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