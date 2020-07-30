Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 30.07.2020 20:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.07.2020 20:08
    ABONE OL

    'dan 'ye karşı skandal hamle! Yaptırım için 'ye gittiler

    Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, ’ye karşı yeni yaptırım listesi hazırlanması için ’ye başvuru yaptıklarını bildirdi.

    Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

    Basın toplantısında konuşan Petsas, "Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin provokasyona devam etmesi halinde AB'den önlem yani yaptırım listesi hazırlamasını talep etti" açıklamasında bulundu.

    Petsas, 'ın egemenlik haklarının ihlal edilmesine kayıtsız kalmayacağını herkese açık şekilde anlattıklarını kaydetti.

    Bu arada Petsas, sismik araştırma gemisi 'in Meis Adası yakınındaki çalışmalarına ara vermesini olumlu bulduklarını ancak ekonomik münhasır bölgesinde yeni ilan etmesinin kul edilemez olduğunu söyledi.

    Yeni NAVTEX kararının 'nin hukuk dışı eylemlerinin devamı niteliğinde olduğunu savunan Petsas, "Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis bu sabah telefon görüşmesi yaptı. Biz, Kıbrıs'ın tarafındayız" diye ekledi.

    Türkiye, dün yeni bir NAVTEX ilan ettiğini duyurmuştu. Buna göre gemisi 'de çalışma yapacak.

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, Doğu Akdeniz'in 'bir barış denizine dönmesi için' Türkiye'nin her çabayı göstermeye hazır olduğunu belirtmiş ve "Oruç Reis'in arama tarama yapması planlanan yer aslında Meis adasına 180 km uzakta" demişti.

    Söylenenlerin aksine adaya çok yakın bir yerde arama olmayacağını belirten Kalın "Buna rağmen cumhurbaşkanımız yapıcı olalım ve bir müddet bekletelim' dedi" diye konuştu.

    Haberler Dünya Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri