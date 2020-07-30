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    • 30.07.2020 10:54
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    Son dakika: Yunanistan, Türk şirketinden 50 İHA siparişi verdi

    Son dakika haberine göre, Yunanistan ’nın, Türk şirketi ’nden 50 adet taktik (İHA) sipariş ettiği iddia edildi.

    Yunanistan, Türk şirketinden 50 İHA siparişi verdi

    Yunanistan 'nın, Türk şirketi 'nden 50 adet taktik (İHA) sipariş ettiği iddia edildi.

    DefenseNews'te yer alan habere göre Türk şirketi Assuva'nın, Bakanlığı ile 50 adet İHA satımına yönelik bir sözleşme imzaladığını duyurduğu öne sürüldü.



    TESTLERDEN BAŞARIYLA GEÇTİ
    Ayrıca şirketin, Yunanistan'a gönderilen 2 'Proton Elic RB-128' drone'unun başarıyla testleri geçtiğini açıkladığı ifade edildi. Assuva Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Başbuğ bu anlaşmanın, şirketin, hem NATO hem de Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkeye yaptığı ilk ihracat anlaşması olduğunu söylediği belirtildi.

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