Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 30.07.2020 10:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.07.2020 10:09
    ABONE OL

    Son dakika: Ortak askeri tatbikat başladı! helikopteri ’da

    Son dakika haberi... ve ’ın geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatı dün başladı. Tatbikat için ’ne ait T129 taarruz helikopteri ve Sikorsky tipi helikopterler de Nahçıvan’a getirildi.

    ATAK helikopteri Azerbaycan’da
    ile arasında Tovuz'da yaşanan çatışmaların ardından, ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin, Azerbaycan'daki ortak tatbikatı dün resmen başladı. Tatbikat öncesi Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı birliklerin Azerbaycan ve Nahçıvan'a intikalleri sağlandı. Milliyet'in haberine göre 'ya ait T-129 Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri ile Sikorsky UH-60 BlackHawk Genel Maksat Helikopteri de, A400M Nakliye Uçağı ile Nahçıvan'a getirildi. Söz konusu helikopterler ve askerler, Azerbaycan'da törenle karşılandı. Törenin ardından helikopterler teknik ekiplerce tatbikat için hazır hale getirildi.



    'DÜŞMANLARIMIZA MESAJ'
    Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, DHA'ya verdiği röportajda, "Tatbikat düşmanlara güçlü bir mesaj vermektedir. Tatbikat en iyi şekilde gerçekleşecek. Düşman hedeflerinin nasıl vurulduğunu bu tatbikattan anlayacağız. İki ülke ordusunun yardımlaşma örneğinin sergilendiği güçlü bir tatbikat olacak" dedi.

    Ortak tatbikatta iki ülkenin askerleri, zırhlı araçları, topçu birlikleri, askeri uçakları ve hava savunması sistemleri yer alacak. Tatbikatta zırhlı araçlar, top ve havanlardan temsili düşman hedeflerine atışlar yapılacak. Tatbikatlar 1-5 Ağustos'ta kara birliklerinin katılımıyla Bakü ve Nahçivan'da, 29 Temmuz-10 Ağustos arasındaysa savaş uçakların katılımıyla Bakü, Nahçivan, Gence, Kürdemir ve Yevlah şehirlerinde düzenliyor.

    Haberler Dünya Son dakika: Ortak askeri tatbikat başladı! ATAK helikopteri Azerbaycan’da
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri