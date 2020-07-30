Eski IKBY Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki KDP'nin milletvekili Hawrami, yerel medyaya yaptığı açıklamada, meclisin 28 Temmuz'da düzenlediği olağan oturumunda sınır bölgelerinde Türkiye'nin PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonla oradaki sivillerin durumunun ele alındığını söyledi.

Meclisten bir heyetin sınır bölgelerinde incelemelerde bulunduğunu aktaran Hawrami, PKK'nın varlığı nedeniyle çıkan çatışmalar sonucu 500 köyün zarar gördüğünü aktardı.

PKK'nın elinde tuttuğu dağlık sınır bölgelerdeki vatandaşlara yönelik tutumuna değinen Hawrami, "PKK, halktan haraç topluyor. Hatta bazı bölgelerde kendince bir idare kurup, hüküm sürüyor." bilgisini verdi.

Türkiye'nin IKYB'nin iç kesimlerinde operasyon düzenlemesinin tek gerekçesinin PKK'nın oradaki varlığı olduğunun altını çizen Hawrami, "PKK o bölgelerde olmasaydı, belki binlerce turist oraları ziyaret edecekti ve birçok insanımıza iş imkanı doğacaktı." dedi.

Hawrami, mecliste PKK'nın elinde tuttuğu tüm IKBY'ye ait bölgeleri boşaltması gerektiğine vurgu yapıldığını kaydetti.



