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    • 30.07.2020 15:11
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    Son dakika: Temsilciler Meclisi Genel Kurul salonunda maske takmak zorunlu olacak

    Son dakika haberine göre, Temsilciler Meclisi Başkanı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Temsilciler Meclisi Genel Kurulundaki oturumlara katılan vekillerin maske takmasının zorunlu olacağını açıkladı.

    ABD'den flaş karar: Maske takmak zorunlu olacak

    Temsilciler Meclisi Başkanı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Temsilciler Meclisi Genel Kurulundaki oturumlara katılan vekillerin maske takmasının zorunlu olacağını açıkladı.

    Amerikan basınındaki haberlere göre Pelosi, bugün Temsilciler Meclisinin Demokrat vekilleri ile yaptığı telekonferansta, Kovid-19'a yönelik yeni adımlar hakkında bilgi verdi.

    Pelosi, artık Temsilciler Meclisi Genel Kurulundaki oturumlara katılacak tüm vekillerin maske takmasının zorunlu olacağını kaydetti.

    Demokrat Pelosi'nin bu adımının, ABD Temsilciler Meclisinde Teksas eyaletini temsil eden Cumhuriyetçi Louie Gohmert'in 'da yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından gelmesi dikkati çekti.

    Temsilciler Meclisindeki komite oturumlarında hali hazırda maske takma zorunluluğu uygulanıyordu ancak Genel Kurul salonunda böyle bir zorunluluk getirilmemişti.

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