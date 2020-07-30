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    • Dünya
    • 31.07.2020 00:20
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    • 31.07.2020 00:20
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    ı, 'nin incelenmesi için 'ne yolladı

    ı , 'nin Anayasaya uygunluğunun değerlendirilmesi için 'ne gönderdi. Polonya Hükümeti, 'de de eleştirilerin odağında olan İstanbul Sözleşmesi’nin zararlı ideolojik yorumlar içerdiğini belirtmişti. İstanbul Sözleşmesi'nde kadına şiddetin önlenmesine dair taslağın reklam yüzü olarak kullanılıp liğin (+) yayılmasını ve aile mevhumunun yok edilmesini sağlayan maddeler içerdiği öne sürülüyor.

    İstanbul Sözleşmesi'ni incelemye aldılar

    'da geçtiğimiz günlerde , 'nden çekilmek için yasal süreç başlatmıştı. Polonya ı , konu ile ilgili yaptığı açıklamada kadına yönelik şiddetin önlenmesi hususunda devletlerin görevlerini içeren sözleşmede ideolojik hükümler bulunduğunu ve bunların açıklığa kavuşturulması gerektiğini aktardı.

    "BUNLARI BİLMEYE HAKKIMIZ VAR"

    Başbakan Morawiecki, İstanbul Sözleşmesi'nin Anayasaya uygunluğu bakımından denetlemesi için 'ne gönderildiğini açıklarken, "Sözleşmede ideolojik karakterde hükümler mevcut, bunların açıklığa kavuşturulması lazım. Sözleşmenin Polonya Anayasasına uygun olup olmadığını bilme hakkımız var" dedi.

    Morawiecki, pek çok kişinin sözleşmenin Polonya hukuk düzenini ihlal ettiğine dair kuşkuları olduğunu ve hükümet olarak kısmen de olsa bu kuşkuları paylaştıklarını belirtti. Kamuoyundaki tartışmalarda sözleşmenin ideolojik zemini olduğunu, kadına yönelik şiddetin kaynağını gerçekçi bir biçimde tanımlamadığını ve konusunda etkili araçlar sağlamadığını belirten Başbakan Morawiecki, söz konusu kuşkuların düzgün bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini açıkladı. Başbakan, "Hükümet olarak kısmen bu kuşkuları paylaşıyoruz ve söz konusu sözleşmenin ebeveynlerin çocuklarını kendi vicdanlarına uygun şekilde yetiştirme hakkı ve devletin dünya görüşü konularındaki tarafsızlığı ilkesi hususunda Polonya Anayasası ile uyumlu olmadığına karar verme hakkımız var" dedi.

    "AİLE İÇİ ŞİDDETE KARŞI VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"

    Anayasa Mahkemesi'nin çalışmasının konuya ilişkin tartışmalara son noktayı koyacağına inandığını ifade eden Morawiecki, sözleşmeye ilişkin her türlü girişimin şiddete izin verdiğine dair çıkan söylemleri şiddetle reddetti. Başbakan Morawiecki, "Birleşik sağ hükümetimiz aile içi şiddeti önlemek ve şiddetin mağdurlarını desteklemek için tüm gücüyle çalışıyor, adımlar atıyor" ifadelerini kullandı.

    Haberler Dünya Polonya Başbakanı, İstanbul Sözleşmesi'nin incelenmesi için Anayasa Mahkemesi'ne yolladı
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