Quebec Eyaleti Yargı Konseyinin resmi internet sayfasındaki açıklamada, Quebec Eyalet Mahkemesi hakimi Eliana Marengo'nun, başörtüsü nedeniyle davasına bakmadığı Rania El-Alloul'a bir özür mektubu sunacağı belirtildi.

Montreal kentinde Nisan 2015'te cereyan eden olayda hakim Marengo, trafik suçu sebebiyle duruşmaya gelen davalı Müslüman kadının başörtülü olmasını gerekçe göstererek davaya bakmamıştı.

Marengo, "mahkeme salonlarının laik mekanlar olduğunu, mahkemelerde hakimin karşısına düzgün kıyafetle, şapkasız ve güneş gözlüğü olmadan çıkılması kuralı bulunduğunu" söyleyerek, başörtüsünü de bu kapsamda değerlendirmişti.

Davalı Müslüman kadına, duruşmaya devam etmek için iki seçenek sunan Marengo, bunlardan birinin başörtüsünü çıkarmak, diğerinin de avukat tutarak duruşmalara onu göndermek olduğunu ifade etmişti.

Davalı Rania El-Alloul da avukat tutacak parası bulunmadığını, başörtüsünü de dini inancı nedeniyle çıkarmayacağını belirterek isteği reddetmişti.

Davalı kadının bu kararı üzerine hakim, duruşmaya devam etmemiş ve duruşmayı süresiz ertelediğini açıklamıştı.

MEKTUPLA ÖZÜR DİLEYECEK

Olayın Kanada kamuoyuna yansıması üzerine Kanada Başbakanı Justin Trudeau başta olmak üzere El-Alloul'a toplumdan destek gelmişti.

Quebec Eyaleti Yargı Konseyi, gelişmeler üzerine gelen onlarca şikayet başvurusunu değerlendirdiği son oturumunda, hakimin, El-Alloul'dan bir mektupla yazılı olarak özür dilemesine karar verdi.

Konsey, Marengo'nun kendisine karşı disiplin prosedürlerine bir son verilmesini isteyebileceğine ancak bunu özür mektubunu sunmasından sonra yapabileceğine ve bu talebin de 8 Eylül'deki sanal duruşmada değerlendirileceğine hükmetti.