Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 30.07.2020 19:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.07.2020 19:43
    ABONE OL

    'da vakalarındaki artış devam ediyor

    'da yeni tip (Kovid-19) kaynaklı yeni vakaların sayısı son 24 saatte 386 arttı. Bugünkü artış, 5 Haziran'dan (518) beri kaydedilen en yüksek sayı oldu. Sağlık Bakanı , uluslararası verilerin endişe verici olduğunu belirtti.

    İtalya'da koronavirüsün ateşi yeniden yükseliyor

    , ülkede son 5 ayı aşkındır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri açıkladı.

    Buna göre, salgın başından bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların sayısı 247 bin 158'e ulaştı.

    Son 24 saatte 386 yeni vaka kaydedildi. Bugünkü günlük artış, 5 Haziran'dan (518) beri kaydedilen en yüksek sayı oldu.

    Ülkedeki aktif vaka sayısı 12 bin 230'a, iyileşenlerin sayısı da bugün 765 artışla 199 bin 796'ya çıktı.

    Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte sadece 3 artarak 35 bin 132'ye yükseldi.

    'da bugüne kadar 6 milyon 752 bin 169 test yapıldı.

    "VERİLER HALEN ENDİŞE VERİCİ"

    Sağlık Bakanı da parlamentoda yaptığı konuşmada, "Kovid-19'a ilişkin uluslararası veriler halen endişe verici. Fransa, İspanya ve Almanya'dan gelen son işaretler, bu savaşın Avrupa'da dahi halen kazanılmadığını gösteriyor." dedi.

    İtalya'da hükümet, dün gece saatlerinde çıkardığı kararnameyle Kovid-19'a yönelik ülke genelinde uygulanan olağanüstü hali (OHAL) 15 Ekim'e kadar uzatmıştı.

    Haberler Dünya İtalya'da koronavirüs vakalarındaki artış devam ediyor
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri