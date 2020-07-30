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    • 30.07.2020 21:36
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    işgal ettiği 'te, 'ın gözaltı süresini yine uzattı

    İşgalci , yönetimine bağlı si 'ın gözaltı süresini 5 gün daha uzattı. Vali Gays, 19 Temmuz'da evine düzenlenen baskınla gözaltına alınmıştı.

    İsrail yine uzattı

    polisi, 19 Temmuz tarihinde si 'ı işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Silvan Mahallesi'nde bulunan evine düzenlediği baskın ile gözaltına almıştı. Kudüs Valisi Gays, elleri kelepçeli bir şekilde Kudüs Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılmış, gözaltı süresi de 7 gün uzatılmıştı. İsrail, Gays'ın gözaltı süresini 5 gün daha uzattı.

    Gays'ın avukatı Rami Osman yaptığı açıklamada, İsrail Mahkemesi'nin Gays'ın gözaltı süresini 4 Ağustos tarihine kadar uzattığını duyurdu. Osman, Kudüs Valisi'ne yöneltilen suçlamaya ilişkin ise bilgi verilmediğini açıkladı.

    "KUDÜS VALİSİNE ÖZGÜRLÜK"

    liler ise bu sabah Gays'ın gözaltına alınması nedeniyle İsrail'i protesto etti. İsrail Mahkemesi önünde toplanan Filistinliler, "İsrail uluslararası yasayı ihlal ediyor" ve "Kudüs Valisine özgürlük" gibi sloganlar attılar. Filistin yaptığı açıklamada, uluslararası toplumdan Gays'ın serbest bırakılması için İsrail'e baskı yapılmasını istedi.

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