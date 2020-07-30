İsrail polisi, 19 Temmuz tarihinde Kudüs Valisi Adnan Gays'ı işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Silvan Mahallesi'nde bulunan evine düzenlediği baskın ile gözaltına almıştı. Kudüs Valisi Gays, elleri kelepçeli bir şekilde Kudüs Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılmış, gözaltı süresi de 7 gün uzatılmıştı. İsrail, Gays'ın gözaltı süresini 5 gün daha uzattı.

Gays'ın avukatı Rami Osman yaptığı açıklamada, İsrail Mahkemesi'nin Gays'ın gözaltı süresini 4 Ağustos tarihine kadar uzattığını duyurdu. Osman, Kudüs Valisi'ne yöneltilen suçlamaya ilişkin ise bilgi verilmediğini açıkladı.

"KUDÜS VALİSİNE ÖZGÜRLÜK"

Filistinliler ise bu sabah Gays'ın gözaltına alınması nedeniyle İsrail'i protesto etti. İsrail Mahkemesi önünde toplanan Filistinliler, "İsrail uluslararası yasayı ihlal ediyor" ve "Kudüs Valisine özgürlük" gibi sloganlar attılar. Filistin Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, uluslararası toplumdan Gays'ın serbest bırakılması için İsrail'e baskı yapılmasını istedi.