Irak hükümeti, "işsizlik ve yolsuzluk" nedeniyle geçen yıl başlayan gösterilere ilişkin ilk resmi açıklamasını yaptı. Başbakan el-Kazimi yaptığı açıklamada, geride kalan 10 ayda 560 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

560 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin Müsteşarı Hişam Davut, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, "Ekim ayında gösterilerin başlamasından bu yana sivil ve asker yaklaşık 560 kişi hayatını kaybetti. Gösterilerde gençlere (göstericiler) karşı gerekçesiz bir şiddet kullanıldı." dedi.

Irak hükümetinin yaşanan olayların ayrıntılarını ve göstericilere karşı şiddete başvuranları ortaya çıkarmak için bir komite oluşturduğunu kaydeden Davut, hükümetin kaçırılma ve zorla kaybetme olaylarını azaltmaya çalıştığını, hedeflerinin saygın bir hukuk devleti olduğunu vurguladı.

Müsteşar, gösterilerde yaralananların sayısına ilişkin ise bilgi vermedi.

Bu, Irak hükümetinin Ekim 2019'dan bu yana süren gösterilerde ölenlere ilişkin yaptığı ilk resmi açıklama oldu.

BAŞBAKAN ADİL ABDULMEHDİ İSTİFA ETMİŞTİ

Irak'ın birçok kentinde Ekim 2019'da işsizlik, altyapı yetersizliği ve yolsuzluk gibi nedenlerle başlayan hükümet karşıtı gösteriler, Başbakan Adil Abdulmehdi'nin 29 Kasım'da istifa etmesine yol açmıştı.

Ülkede zaman zaman mevcut Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin "hizmetleri iyileştirmek, yolsuzlukla mücadele ve göstericileri öldürenlerin yargılanması" gibi vaatlerini yerine getirmesi talebiyle gösteriler düzenleniyor.