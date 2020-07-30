Kovid-19 nedeniyle 381'i yoğun bakımda olmak üzere, 5 bin 375 kişinin hastanede tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı da 167 artarak 81 bin 667'ye çıktı.

Yoğun bakımdaki hasta sayısının 8 Nisan'dan bu yana ilk kez arttığı ülkede, salgın hızla yayılmaya devam ediyor.