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    • 30.07.2020 23:13
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    • 30.07.2020 23:13
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    'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 254'e yükseldi

    'da yeni tip (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 254'e çıktı. Fransa yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 1377 artışla 216 bin 110'a yükseldi.

    Fransa'da koronavirüs tablosu kötüleşiyor!

    Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 254'e çıktı.

    Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 1377 artışla 216 bin 110'a yükseldi.

    Son 24 saatte hastanelerde 16 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 254 oldu.

    Kovid-19 nedeniyle 381'i yoğun bakımda olmak üzere, 5 bin 375 kişinin hastanede tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı da 167 artarak 81 bin 667'ye çıktı.

    Yoğun bakımdaki hasta sayısının 8 Nisan'dan bu yana ilk kez arttığı ülkede, salgın hızla yayılmaya devam ediyor.
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