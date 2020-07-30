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    • Dünya
    • 30.07.2020 22:41
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    • 30.07.2020 22:41
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    'da ten ölenlerin sayısı 30 bin 254'e yükseldi!

    'da yeni tip (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 254'e çıktı. Kovid-19 nedeniyle 381'i yoğun bakımda olmak üzere, 5 bin 375 kişinin hastanede tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı da 167 artarak 81 bin 667'ye çıktı.

    Fransa'da son rakamlar dikkat çekti

    'da yeni tip (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 254'e çıktı.

    Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 1377 artışla 216 bin 110'a yükseldi.

    Son 24 saatte hastanelerde 16 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 254 oldu.

    İYİLEŞENLERİN SAYISI 81 BİN 667'YE ÇIKTI
    Kovid-19 nedeniyle 381'i yoğun bakımda olmak üzere, 5 bin 375 kişinin hastanede tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı da 167 artarak 81 bin 667'ye çıktı.

    Yoğun bakımdaki hasta sayısının 8 Nisan'dan bu yana ilk kez arttığı ülkede, salgın hızla yayılmaya devam ediyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Dünya Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 30 bin 254'e yükseldi!
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